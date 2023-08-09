الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض

لقاء رئيس محكمة النقض
لقاء رئيس محكمة النقض ونقيب المحامين

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محكمة النقض؛ التقى خلالها بالمستشار حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتهنئته على توليه منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة النقض.

وعقد نقيب المحامين خلال زيارته اجتماعًا، بالمستشار حسنى عبداللطيف رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد محمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وكذا المستشار محمد حسن عبداللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، بحثوا خلاله سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بين النقابة العامة للمحامين ومحكمة النقض.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تحرير بروتوكول بين نقابة المحامين ومحكمة النقض، يتيح للنقابة والمحامين الاشتراك في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض بأسعار مخفضة، عن كافة الأسعار المتفق عليها مع الجهات الأخرى، وسوف تدعم النقابة هذا الطرح للسادة المحامين.

ويتيح الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، للمحامين الطلاع أولًا بأول على الأحكام فور صدورها من محكمة النقض، وكذلك الفتاوى القانونية والآراء المتعلقة بعمل السادة المحامين، وخدمات أخرى.

كما تم الاتفاق على حصول نقابة المحامين على تخفيض خاص في أسعار الترجمة الفورية لكافة المستندات، والأحكام التي تصدر بكل اللغات الأجنبية، من داخل مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض (ترجمة رسمية معتمدة).

وفي غضون أيام قليلة ستتم صياغة بروتوكول تعاون فيما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

رافق نقيب المحامين خلال زيارته، محمود الداخلي، الأمين العام، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ومحمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة.

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