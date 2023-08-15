الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يوافق على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين

عبدالحليم علام نقيب
عبدالحليم علام نقيب المحامين

وافق عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على زيادة قيمة مساهمة صندوق التكافل للمشتركين فيه بعد الدراسة الاستشارية. وأفادت هذه الدراسة بالآتي:
- زيادة قيمة مساهمة الصندوق في حالة الوفاة والعجز إلى 30,000 خلال الثلاث سنوات الأولى من الاشتراك بالصندوق بدلاً من 10,000 في اللائحة القديمة.
- بدءًا من السنة الرابعة، يتم الصرف بحد أدنى 40,000 جنيهًا وأقصى 70,000 جنيهًا حسب مدة اشتراك كل عضو، بدلاً من 30,000 في اللائحة القديمة.
- زيادة ميزة بلوغ سن المعاش عن كل سنة اشتراك إلى 1,700 جنيهًا بدلاً من 1,500 جنيهًا.
- الاشتراك للأعضاء حتى سن 32 عامًا غير ملزم بسداد أي رسم عضوية، على أن تطبق الرسوم بدءًا من سن 33 عامًا طبقًا للجدول المرفق.
وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد كلف محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة، بمهمة الإشراف على صندوق التكافل وإعداد تقرير لزيادة قيمة مساهمة الصندوق للأعضاء المشتركين.
ويهدف صندوق التكافل إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم بين المحامين لمواجهة الأعباء التي تتزايد باقتراب سن التقاعد أو بسبب الوفاة أو فقدان الأسرة لعائلها.

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