الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المحامين: لجنة المعاشات انتهت من فحص ومراجعة 168 ملفًا

نقابة المحامين
نقابة المحامين

اجتمعت لجنة المعاشات بنقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، ومحمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، ومدير الإدارة إبراهيم عبدالرازق، وبمعاونة موظفي الإدارة.

جار إحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها

 

وأكد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، أن اللجنة انتهت من فحص ومراجعة (168) ملفًا من الملفات المعروضة على إدارة المعاشات بكل أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، مشيرًا إلى أنه جار إحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

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وتشهد اللجنة منذ تولى عبدالحليم علام، زمام الأمور في نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى إدارة المالية للتنفيذ.

دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية 
 

فيما كَرمَ النقيب،  المحامين خريجي الدورة التاسعة من دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بإهدائهم درع نقابة المحامين، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر النقابة العامة للمحامين. 

وهنأ نقيب المحامين الخريجين على حصولهم على «الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي»، والتي عقدت بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، وطالبهم بضرورة استكمال باقي دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، لما يعود بالنفع على السادة المحامين، وأسرهم في موضوعات الاستراتيجية، والأمن القومي في مختلف المجالات.

وأكد عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين كانت حريصة كل الحرص على إقامة دورات الأكاديمية في أندية المحامين على مستوى الجمهورية، لرفع المشقة والمعاناة عن كاهل السادة المحامين وأسرهم.

وأشار نقيب المحامين إلى أن النقابة  نجحت في التوصل إلى اتفاق مع اللواء أشرف فارس، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على عقد الدورات بمقار أندية المحامين على مستوى الجمهورية، مع السماح لأسر المحامين في الحصول على الدورات بذات الشروط في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة، إلى جانب الحصول على تخفيض قيمة دورات الأكاديمية من 650 جنيهاً إلى 450 وذلك للسادة المحامين وأسرهم.

لجنة المعاشات عبدالحليم علام المحامين نقيب عجز جزئي الأكاديمية العسكرية

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