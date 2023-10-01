بدأت اليوم.. مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 ومناطق الصرف

يبدأ صرف معاشات المستفيدين منه والمقدر عددهم بحوالي 11 مليون مواطن بداية كل شهر ميلادي كما هو متبع دائمًا، وتحدد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جدول صرف معاشات شهر أكتوبر لمنع التزاحم والتكدس أمام مناطق الصرف، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.

مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 2023.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرفها من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ شركة فوري، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وسيتم صرف المعاشات على مدار 6 أيام، بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم السبت، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب الازدحام.

وفيما يلي جدول يوضح مواعيد صرف معاشات أكتوبر 2023:

الفئة الأولى (المعاشات أقل من 2000 جنيه) يومي 1 و2 أكتوبر 2023

الفئة الثانية (المعاشات من 2000 إلى 4000 جنيه) يومي 3 و4 أكتوبر 2023

الفئة الثالثة (المعاشات أكثر من 4000 جنيه) يومي 5 و6 أكتوبر 2023

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر زيادة جديدة في المعاشات وزادت المنحة الاستثنائية 300 جنيه جديدة لتصل قيمة المنحة الاستثنائية خلال العام الجاري 600 جنيه، وسيتم صرف الزيادات الجديدة للمعاشات بداية من نوفمبر المقبل بأثر رجعي من شهر أكتوبر الجاري.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg

اضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

اضغط على أيقونة "خدمات المعاشات".

اضغط على أيقونة "استعلام عن زيادة المعاشات".

أدخل رقمك القومي.

أدخل الرقم السري.

اضغط على زر "بحث".