الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

مرتبات
مرتبات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل تنفيذ قرارت الرئيس السيسي بشأن برامج الحماية الاجتماعية، وموعد تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن قرارات  الرئيس السيسي تؤكد على اهتمامه الدائم بفئة أصحاب المعاشات.

وأضاف أن تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه والصرف عقب إقرار القانون من مجلس النواب، موضحاً أنه من المقرر أن يتم الصرف في شهر نوفمبر ويصرف شهري أكتوبر ونوفمبر مع بعضهم البعض.

وأشار إلى أن هناك زيادة 300 جنيه طبقت بأثر فوري في شهر نوفمبر 2022، ثم الزيادة السنوية المقررة تم تبكيرها لشهر أبريل 2022 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، ثم هذه الزيادة الثالثة خلال عام واحد.

للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض الحياة اليوم الرئيس السيسي

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