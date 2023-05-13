"التأمينات": إطلاق النظام الجديد أكتوبر المقبل.. وإنهاء خدمات المعاشات من المنزل

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه ناقش اليوم خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منوها أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد إطلاق النظام الإلكتروني الجديد، والذي يسهل على المواطنين أصحاب المعاشات إنهاء إجراءهم بسهولة ومن بالمنزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهد تجديد للمقرات لتكون أشبه بمقرات البنوك، والتعامل خلالها سيكون أسهل من الماضي.

وحول استثمار أموال المعاشات، قال إن القانون يسمح باستثمار 75% من الأموال، موضحًا أن أموال المعاشات في العام الماضي وصلت إلى 475 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الدولة تسعى للوصول لنظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة، منوها أن الأرشيف الورقي سيتم سحبه من المقرات وسيتم أرشفته إلكترونيا لحفظه.