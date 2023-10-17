الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس"الضرائب": إتاحة منظومة توحيد أسس احتساب الضريبة على الأجور لممولي المرحلة الرابعة

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،  إنه تمت إتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة “الفرعية الأولى لعدد 500 شركة” بداية من 15 أكتوبر 2023، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات "Payroll"، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 الصادر بإلزام عدد 500 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة "(فرعية أولى" من المنظومة اعتبارا من 15/10/2023.

 

مصلحة الضرائب تنظم ندوة للمصدرين والمستوردين

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تدرج في المنظومة

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأشار "الضباعني"، إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية) والمرفوع تسجيلاتها والتي تضمنت شرحًا وافيًا لكافة وظائف وشاشات المنظومة، بالإضافة إلى شرح خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، والإجابة على كافة الاستفسارات الفنية التي قد تتبادر إلى ذهن الممول أو الحالات الفنية والوظيفية التي قد تواجهه خلال التعامل مع المنظومة، منبهًا على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات 

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنظيم ندوة أسبوعية عبر الإنترنت للمصدرين والمستوردين، يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً، لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام) وعلى موقع المصلحة الإلكتروني. 

رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني ممولي المرحلة الفرعية الأولى للمرحلة الرابعة معايير وأسس احتساب الضريبة ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة

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مصلحة الضرائب تنظم ندوة للمصدرين والمستوردين

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