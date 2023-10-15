مصلحة الضرائب تنظم ندوة للمصدرين والمستوردين

أكد الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وخاصة للمصدرين والمستوردين، وذلك بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة). وتقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أسبوعية عبر الإنترنت للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة. وسيتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، تويتر، إنستجرام) وعلى موقع المصلحة الإلكتروني.

وأكد على ضرورة تسجيل الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، وربطها بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظياً، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظياً أيضاً، وهذا يساعد على مطابقة قيم الفواتير وأكواد الأصناف المستوردة، مما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services



ويمكنك التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:

[email protected]



وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب

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وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.