الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصلحة الضرائب تنظم ندوة للمصدرين والمستوردين

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكد الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وخاصة للمصدرين والمستوردين، وذلك بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية (نافذة). وتقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أسبوعية عبر الإنترنت للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة. وسيتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، تويتر، إنستجرام) وعلى موقع المصلحة الإلكتروني. 

وأكد على ضرورة تسجيل الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، وربطها بين منظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظياً، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظياً أيضاً، وهذا يساعد على مطابقة قيم الفواتير وأكواد الأصناف المستوردة، مما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

"الضرائب" تنظم ندوتين أسبوعيًا حول منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور


  وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services


ويمكنك التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:
[email protected]


وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

 

الصفحة الرسمية للمصلحة على لينكد ان 
https://www.linkedin.com/in/tax-egypt

 

الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax

 

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

مصلحة الضرائب المصرية نشر الوعي الضريبي الصحيح منظومة الفاتورة الإلكترونية المستوردين

مواد متعلقة

حازم عمر: أخطط لزيادة أنواع الضرائب حال فوزى فى سباق الرئاسة

الأكثر قراءة

"أمن مصر خط أحمر".. 6 قرارات لاجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس السيسى حول غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عطلات شهر نوفمبر 2023 والاجازات الرسمية في العام الجديد

أسامة عبدالحى نقيبًا للأطباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟