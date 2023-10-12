الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب" تنظم ندوتين أسبوعيًا حول منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

قال الدكتور  فايز الضباعني،  رئيس مصلحة الضرائب ، إن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، حيث تنظم ندوتين أون لاين أسبوعيا يومي الإثنين والخميس في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوات على الصفحات الرسمية للمصلحة على (فيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال،مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية،التأمين الصحي، إلخ...)؛ من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج، لافتا إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الأولى ) من المنظومة تشمل إلزام عدد (٥٠٠) جهة /  شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة  في 15 أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة.

ولفت إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد اسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وأضاف أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص)، وذلك من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
 

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ونوه بأن مصلحة الضرائب تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين  للانضمام لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين مجانًا، ويمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي:
[email protected]

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ويمكن متابعة الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب
https://www.eta.gov.eg، وكذلك يمكن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال:
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/tax.egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة على تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة  على انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt

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https://www.linkedin.com/in/tax-egypt


الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax


وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

مصلحة الضرائب المصرية نشر الوعي الضريبي احتساب ضريبة الأجور ضريبة الأجور المرتبات

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