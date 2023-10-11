"الضرائب" تُطلق برنامجًا تحفيزيًا لإنجاح المنظومة الإلكترونية

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعقد يوم الأحد من كل أسبوع ندوة أون لاين مجانية حول منظومة التحفيز (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) الساعة السابعة مساء لشرح المنظومة وأهدافها وكيفية التعامل معها والتسجيل عليها، ويتم الإعلان عنها وعن الرابط الخاص بها على الصفحات الرسمية للمصلحة على "فيسبوك، وتويتر، وانستجرام"، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة.

منظومة التحفيز لتشجيع المواطن على طلب الفاتورة

وأشار "الضباعني"، إلى أن وزير المالية يتابع عن كثب منظومة تحفيز المواطنين برنامج "\فاتورتك... حمايتك وجايزتك"، الذي يعتبر الأول من نوعه في حث وتحفيز المواطن ليصبح شريكًا أساسيًا فى إنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب.

وقال إن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه، مشيرا إلى أن برنامج التحفيز " فاتورتك... حمايتك وجايزتك"، أداة هامة تُسهم في رؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح أن منظومة التحفيز هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.

وأضاف أنه منذ 1 أكتوبر 2023 فإن جميع الممولين الملزمين بإصدار ايصالات الكترونية مطالبون بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg، وذلك وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب، قامت بإعداد ونشر دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز "برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك"، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/eta-rewards