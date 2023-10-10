الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد معايير ضريبة الأجور

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها، والإجابة على كافة استفسارات الممولين.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى) من المنظومة تشمل إلزام (٥٠٠) جهة / شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة (الفرعية الثانية) من المنظومة تشمل إلزام (1000) جهة / شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023، والوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتة إلى أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الأولى، والفرعية الثانية) لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، مشيرة إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين، وكذلك إرسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم، على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة، وتم تسجيلها بمعرفتهم، موضحة أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات (فريق IT) بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر ١٦٣٩٥ ثم الضغط على رقم ٧ ثم رقم ٢، للحصول على الدعم الفني اللازم.

 

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تنظم مصلحة الضرائب المصرية ورش عمل فنية معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات

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