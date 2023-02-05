الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على مميزات برنامج «فاتورتك حمايتك وجايزتك من مصلحة الضرائب»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن برنامج التحفيز (فاتورتك حمايتك وجايزتك) يضمن تحقيق الاستفادة الثلاثية لأطراف المعاملة، وهم:

أولا: المواطن الذي سيستفيد بقسائم شراء وهدايا عينية ونقدية قيمة تصل لمليون جنيه ويجوز أيضا منح المواطن أو المستهلك النهائي المشارك في النظام نفس الحوافز حال إبلاغه المصلحة عن عدم إصدار البائع فاتورة ضريبية أو إيصال ضريبي صحيح.

ثانيا: التاجر فإنه سيستفيد من البرنامج برفع القدرة البيعية لمنتجاته الناتجة عن عمليات الشراء المتكررة مما يحرك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل كبير وسيتم وضع العلامة التجارية الخاصة به في كافة الحملات الإعلانية التي تقوم بها مصلحة الضرائب.

ثالثا: مصلحة الضرائب ستستفيد برؤيتها لعمليات البيع والشراء بين الأطراف بشكل لحظي، مما يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

استفادة اقتصاد الوطنى الاقتصا الاقتصاد الوطني اقتصاد غير الرسمى أكد

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