بدأت اليوم.. اعرف قيمة زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023

مع بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة اليوم زاد البحث عن قيمة زيادة مرتبات شهر اكتوبر 2023 كي يستعلم العاملين بكافة القطاعات التابعة للدولة عنها وحسابها من قيمة المرتب قبل وبعد الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي وتم تطبيقها من مرتبات أكتوبر الجاري.

قيمة زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023

يرصد هذا التقرير قيمة زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023 وهي الزيادة الثانية في عام واحد والتي أعلن عنها ووجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجابهة الحالة الاقتصادية السائدة.

البداية كانت بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأجنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 للدرجة السادسة وما يعادلها.

وبنفس قيمة الرفع أي 500 جنيه أعلنت وزارة المالية إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات الوظيفية وبذلك تصبح قيمة المرتبات كالتالي

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه.

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات الدرجة العالية 9000 جنيه بدلا من 8500 آلاف جنيه.

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات درجة المدير العام 8000 جنيه بدلا من 7500 جنيه

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلا من 5500 جنيه.

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلا من 5000 جنيه.

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

بزيادة قدرها 500 جنيه تصبح مرتبات الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلا من 4000 جنيه.

زيادة منحة غلاء المعيشة الاستثنائية مرتبات شهر أكتوبر

وفي نفس السياق لمجابهة غلاء المعيشة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا زيادة قيمة منحة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وهي الأخرى يتم صرفها في مرتبات أكتوبر الجاري التي بدأ صرفها بالفعل من اليوم الاثنين 23 أكتوبر.

وكذلك تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.