الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

صرف مرتبات شهر أكتوبر
صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

يبدأ غدًا الاثنين، صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أكتوبر الجارى، بالزيادة الجديدة التى أقرتها الدولة والتي تشمل زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية ومضاعفة قيمة علاوة غلاء المعيشة ورفع حد الإعفاء الضريبى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة زيادة الأجور الجديدة

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 

ويمتد صرف مرتبات العاملين بالدولة وما فى حكمها لمدة 5 أيام خلال الفترة بين يومي 23 و29 من الشهر الجارى، وتصرف أية متأخرات لمستحقات العاملين خلال الفترة بين يومي 8 – 12 من شهر نوفمبر القادم، وفقًا للجدول الذى اعتمده وزارة المالية مؤخرًا لتنظيم صرف رواتب العاملين خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2023.

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الموعد الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2023

صرف المرتبات بعد الزيادة 

يستفيد من الزيادة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة أكثر من 4 ملايين موظف بحد أدنى 600 جنيه شهريًا، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتمويل زيادة أجور العاملين بالدولة أكثر من 20 مليار جنيه، منها 16.4 مليار جنيه لتمويل زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور المقرر صرفها لـ 4 ملايين موظف، و4.5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه.

زيادة مخصصات الأجور

وبحسب أحدث التقارير الرسمية، شهدت مخصصات أجور وتعويضات العاملين بالدولة للعام المالى الحالى 2023/2024 نحو 470 مليار جنيه مقابل 368 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 2022/2023، فيما بلغ حجم الإنفاق على الأجور خلال النصف الأول من العام الحالى 2023 نحو 173.9 مليار جنيه.

ويبلغ متوسط الإنفاق الشهرى على مخصصات الأجور بنحو 40 مليار جنيه على مدار العام الحالى 2023/2024 بخلاف الزيادة المقررة أخيرًا فى أجور العاملين بالدولة بموجب توجيهات القيادة السياسية.

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