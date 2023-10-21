السبت 21 أكتوبر 2023
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مصر

ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة زيادة الأجور الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع اقتراب موعد نهاية شهر أكتوبر حرص الموظفين بمؤسسات الدولة والعاملين معرفة ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث ستبدأ وزارة المالية المصرية بصرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023 للعاملين في كافة قطاعات الدولة المصرية «العامة والخاصة»، بدء من يوم الإثنين القادم الموافق 23 من أكتوبر الجاري.

ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، جدول المواعيد لصرف المرتبات، 

وأوضحت وزارة المالية المصرية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023 بدء من يوم الاثنين الموافق 23 من أكتوبر وإلى يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر 2023، أي أن يكون صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 سيستمر لمدة 6 أيام.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

  1. أول أيام صرف مرتب شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 من أكتوبر.
  2. يأتي ثاني أيام صرف مرتب أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر.
  3. ثالث أيام صرف شهر مرتب أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 من أكتوبر.
  4. رابع أيام صرف مرتب أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 من أكتوبر.
  5. خامس أيام صرف شهر مرتب شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر.

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زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023

  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون لدرجة المدير العام من مبلغ 6912 إلى 7212 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الثانية من مبلغ 5564 إلى 5864 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الرابعة من مبلغ 4793 إلى 5093 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة السادسة من قيمة 3745 إلى 4045 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من مبلغ 6420 إلى 6720 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور ستكون للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من مبلغ 7490 إلى 7790 جنيها.
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