ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة زيادة الأجور الجديدة

مع اقتراب موعد نهاية شهر أكتوبر حرص الموظفين بمؤسسات الدولة والعاملين معرفة ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث ستبدأ وزارة المالية المصرية بصرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023 للعاملين في كافة قطاعات الدولة المصرية «العامة والخاصة»، بدء من يوم الإثنين القادم الموافق 23 من أكتوبر الجاري.

ميعاد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، جدول المواعيد لصرف المرتبات،

وأوضحت وزارة المالية المصرية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023 بدء من يوم الاثنين الموافق 23 من أكتوبر وإلى يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر 2023، أي أن يكون صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 سيستمر لمدة 6 أيام.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

أول أيام صرف مرتب شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 من أكتوبر. يأتي ثاني أيام صرف مرتب أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر. ثالث أيام صرف شهر مرتب أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 من أكتوبر. رابع أيام صرف مرتب أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 من أكتوبر. خامس أيام صرف شهر مرتب شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر.

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