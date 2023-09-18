الموعد الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2023

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات العامة من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحفيزهم على الإنتاجية والابتكار، حيث تعتبر هذه الزيادة السابعة في سلسلة من زيادات الحد الأدنى للأجور التي شهدها البلاد منذ عام 2017، ففي السطور التالية نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لكل الدرجات الوظيفية، وموعد تطبيقه، وآثاره على الموازنة العامة والقطاع الخاص.

الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور 2023

يعتبر أول أكتوبر المقبل الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع مرات لـ رفع لأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.

ومن القرارات التي أشار بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العليا والممتازة.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة 2023

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور

الدرجة الوظيفية الممتازة، 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها، 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه

المدير العام أو ما يعادلها 7500، جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه

الدرجة الأولي أو ما يعادلها، 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه

الدرجة الثانية أو ما يعادلها، 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه

الدرجة للثالثة أو ما يعادلها، 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه

الدرجة للرابعة أو ما يعادلها، 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه

الدرجة السادسة أو ما يعادلها، 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه

وتتكلف 16.4 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ 4.5 مليون موظف بالدولة من 300 إلى 600 جنيه شهريًا.