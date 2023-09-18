الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الموعد الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2023

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي والهيئات العامة من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعدين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتحفيزهم على الإنتاجية والابتكار، حيث تعتبر هذه الزيادة السابعة في سلسلة من زيادات الحد الأدنى للأجور التي شهدها البلاد منذ عام 2017، ففي السطور التالية نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لكل الدرجات الوظيفية، وموعد تطبيقه، وآثاره على الموازنة العامة والقطاع الخاص.

 

قرار الحد الأدنى للأجور 2023.. احسب مرتبك كام بعد الزيادة

الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور 2023

يعتبر أول أكتوبر المقبل الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع مرات لـ رفع لأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.

 

ومن القرارات التي أشار بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العليا والممتازة.

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة 2023

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور

الدرجة الوظيفية الممتازة، 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها، 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه

المدير العام أو ما يعادلها         7500، جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه

الدرجة الأولي أو ما يعادلها، 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه

الدرجة الثانية أو ما يعادلها، 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه

الدرجة للثالثة أو ما يعادلها، 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه

الدرجة للرابعة أو ما يعادلها، 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه

الدرجة السادسة أو ما يعادلها، 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه

وتتكلف 16.4 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ 4.5 مليون موظف بالدولة من 300 إلى 600 جنيه شهريًا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

الموعد الرسمي لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد الحد الأدنى للأجور الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى الزيادة الجديدة

مواد متعلقة

لا يمكن الوقاية منه.. تعرف على أخطر أنواع سرطانات العصر الحديث

قبل موسم البرد.. تعرف على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا فى فصل الشتاء

قبل دخول المدارس.. كيفية تحسين الانتباه وزيادة التركيز للطلاب

إدمان الأدوية: أسبابه وعلاجه وتأثيره على الصحة

قبل بداية الدوري: طبيب يوضح دور التأهيل النفسي للاعبين

Rigash.. براند أزياء مصرى يخطف أنظار النجمة سيلينا جوميز

بخطوات سهلة.. طريقة عمل أرز السمك وسلطة الطحينة للشيف وفاء

طريقة عمل مكرونة وايت صوص في المنزل للشيف عظيمة حمدي

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى