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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023 بعد تطبيق الزيادات المقررة

المعاشات
المعاشات

جدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادات المقررة كلمة بحثية يستخدمها أكثر من 11 مليون مواطن من مستحقي معاش التقاعد عن العمل لبلوغ سن الـ 60 من كافة محافظات الجمهورية حيث أقر أعضاء مجلس النواب الزيادات التي أعلن عنها الرئيس عبدج الفتاح السيسي ضم حزمة القرارات الاجتماعية.

جدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادات المقررة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن جدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023 يبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 ويستمر لمدة 6 أيام من خلال كافة فروع مكاتب البريد المصري وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

ويتم صرف الزيادة الاستثنائية للمعاشات والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمقدرة بـ 300 جنيه شهريا بأثر رجعي من شهر أكتوبر 2023 عقب إقرار أعضاء مجلس النواب وذلك مع معاش شهر نوفمبر المقبل حيث يتم حاليا الاستعداد لتحويل أموال المعاشات للمنافذ الصرف.

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يتم صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون شخص من كافة محافظات الجمهورية من خلال المنافذ المعتمدة لصرف كبار السن من أصحاب المعاش أو مستحقيه وهى ( كافة فروع البنوك والبنوك التجارية، منافذ شركة فوري، ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بصاحب المعاش، فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة، التطبيق الإلكتروني عبر الهواتف الذكية المخصص للأصحاب المعاشات).

وتتم عملية الصرف من خلال مكاتب البريد عن طريق الشرائح المالية من خلال الجدول المعلن وذلك لتسهيل الإجراءات كافة الإجراءات على كبار السن وتنظيم عملية الصرف وتجهيز أماكن انتظار مخصصة لهم لضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم في ظل انتشار الأمراض المعدية.

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قيمة زيادة المعاشات 2023

أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الاهتمامات بالمعاشات جاء منذ عام 2014 حيث وصلت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي 2022-2023 نحو 340 مليار جنيه بينما كانت في عام 2013 - 2014 نحو 86.5 مليار جنيه.

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