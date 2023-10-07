موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023.. ضمن الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يبحث قطاع كبير من المواطنين عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

متى يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023؟

يتم تطبيق القانون بشكل مجمل لجميع الأشخاص الذين تتطابق مع شروط الاستفادة من العلاوات وتقاضيها، وتم تحديد ذلك بما يتناسب مع طبيعة المؤسسة والجهة التي كان يعمل بها المواطن.



جدول العلاوات الخمس والأثر الرجعي

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحالت الدعوى التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية وفقًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة لتقديم تقرير بشأن الطلبات المذكورة في الدعوى.

وطالبت الدعوى بتدبير الموارد المالية وإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب المعاشات وفقًا لحكم الإدارية العليا، الذي صدر قبل أكثر من عامين والذي يؤكد حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ معاش الأجر المتغير.

من المستفيدون من العلاوات الخمسة 2023؟



كما طالبت الدعوى بصرف العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006. وتشمل هذه الفئة أولئك الذين لم يتلقوا العلاوات الخمس التي صرفت لأول مرة في عام 2020، وفقًا للقانون الذي قدمته الحكومة حينها إلى البرلمان وتمت الموافقة عليه.

ما أخبار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟



يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإلكتروني، فور إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرفها رسميًا، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــا.

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