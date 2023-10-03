رابط وخطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

الاستعلام عن زيادة المعاشات.. يشهد البحث عن مواعيد صرف زيادة المعاشات، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتفاعًا ملحوظًا.

وفيما يلي، سنستعرض موعد صرف الزيادة وجدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.



الاستعلام عن زيادة المعاشات



يتطلب صرف زيادة المعاشات التي تستحق بداية من شهر أكتوبر إقرارها من قبل مجلس النواب، ولذلك سيتم صرف الزيادة بتأثير رجعي بدءًا من نوفمبر.



وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، أن العلاوات الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة غلاء المعيشة ستصرف بدءًا من الأول من نوفمبر، وسيتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل مستحق للمعاش بتأثير رجعي من شهر أكتوبر.



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، إذ قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، يستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.



تم الإعلان عن أن تكلفة الحزمة التي تبلغ 32 مليار جنيه ستتحملها خزانة الدولة، وأكد المسؤول أن القانون ينص على أن الخزانة العامة للدولة هي المسؤولة عن هذه الزيادة وليست صناديق المعاشات.



وأوضح أن الحد الأدنى للمعاشات وفقًا للقانون 148 لسنة 2019 يتضمن حزمة من الإصلاحات على نظام المعاشات، وتم وضع آلية لتحريك الحدود الدنيا أو أجور اشتراكات التأمينات في أول يناير كل عام.



موعد صرف معاشات أكتوبر 2023



موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 للمواطنين سيكون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي، بداية من يوم 1 وحتى 6 أكتوبر 2023.



للاستعلام عن توافر معاشات أكتوبر 2023 اضغط هنــــــــــــــــــــــــا



تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات، لصرف معاشات أكتوبر 2023، في الأول من أكتوبر الجاري، وتستمر في الصرف ليوم 10 من نفس الشهر، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، بحد أدنى 170 جنيهًا، و1635 جنيهًا كحد أقصى.



أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023



منافذ فوري وكارت ميزة.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

منافذ البريد المصري.

البنوك والمحافظ الإلكترونية.

الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

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