تبدأ الخميس 23.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين

يبحث كثير من المواطنين والموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة علي محركات البحث عبر الإنترنت عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، بالزيادة بأثر رجعي بداية من أكتوبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للمعلمين

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، والمستفيدين من الزيادة التي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي واقرها مجلس النواب.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 اعتبار من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الاربعاء 29 نوفمبر ( 23 و26 و27 و28 و29 )

كما تقرر صرف المتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ومن المقرر قيام وزارة المالية بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 اعتبار من يوم الاحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام حتي يوم الخميس 28 ديسمبر ( 24 و 25 و 26 و27 و28).

كما تقرر صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

16.4 مليار جنيه تكلفة زيادة علاوة المعيشة 4.5 مليون موظف

قامت وزارة المالية بتطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بيها الرئيس واقؤها البرلمان، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأوضحت الوزارة أن نحو 4.5 مليون موظف استفادة من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالاضافة الي العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

أهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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