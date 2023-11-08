رسميا.. مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة الاستثنائية الجديدة

مع بداية شهر نوفمبر يحرص الموظفين والعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة عبر جوجل، حيث حددت وزارة المالية في مصر مواعيد الصرف للمرتبات لكافة عاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويكون هو الشهر الثاني الذي طبقت فيه الزيادة الجديدة بعلاوة غلاء المعيشة التي قد شملتها حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قام بإعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وقيمة الزيادة

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023 وقيمة الزيادة للمرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ووفقا لما حددته وزارة المالية المصرية في كتاب دوري، ومن المقرر أن سيبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر في يوم الخميس 23 نوفمبر وتكون لمدة 5 أيام وتتضمن كذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في أيام 26 و27 و28 و29 نوفمبر.

موعد صرف زيادة مرتبات نوفمبر للجهات المتخلفة عن الصرف وقيمة الزيادة

ويصرف جميع الموظفون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية في نوفمبر وذلك للشهر الثاني على التوالي عقب صرفها في شهر أكتوبر بعد إقرارها من خلال مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، وذلك بدلًا من مبلغ 300 جنيه شهريًا، لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتكون بمختلف المستويات الوظيفية.

وأوضحت وزارة المالية في مصر، بكتابها الدوري، أنه سوف يتم صرف أي متأخرات مستحقات الموظفين عن الشهر الماضي وتكون لمدة 3 أيام في الشهر الجاري ستشمل 8 و9 و12 نوفمبر.وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت، خلال بيان سابق لها، موعد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2023.وشدد طارق بسيوني، بصفته رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية، على أن إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي ستبدأ طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب طارق بسيوني، كافة العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على كافة ماكينات الصراف الآلي، وخاصة أن المرتبات سوف تكون متاحة بأي وقت وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد في كل الجهات الإدارية.

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موعد صرف مرتب شهر ديسمبر 2023

ومن الجدير بالذكر قيام وزارة المالية في مصر بصرف مرتبات شهر ديسمبر لعام 2023 وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 24 من ديسمبر وستستمر لمدة 5 أيام إلى يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 ( 24 و25 و26 و27 و28).