خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها لشهر نوفمبر الجاري

خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها هذا الشهر من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، على منصات البحث المُختلفة، مع بداية صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري بالزيادة الجديدة.

ويرغب المستفيدين وأصحاب المعاشات وغيرهم من معرفة رقم خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها هذا الشهر. وتستعرض "الدستور" كافة التفاصيل في هذا التقرير:

ما هو الخط الساخن للمعاشات؟

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم الخط الساخن للمعاشات ليستطيعوا التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن كل ما يخص المعاش، في إطار اتجاه الهيئة إلى رقمنة خدماتها، حيث تساهم خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش وأيضًا تخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات فى حالة وجود أى إستفسارات عن الخدمة أو لتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن للمعاشات رقم مختصر 19680.​​​​

و​تأتي خدمة عملاء المعاشات في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضمنها خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية فى ظل سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الحكومة المصرية.​​​

ما هي البنوك التي تصرف المعاشات؟

تعتمد الخدمة الجديدة على تطوير منظومة إلكترونية تتيح لمستحقي المعاش الصرف من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له(مكتب أو منطقة التأمينات التابع لها المستفيد)، كما تتيح الخدمة صرف المعاش جميع أيام الشهر، بدءًا من الأول من كل شهر بدلًا من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبع من ذى قبل.​

ويمكن أيضًا الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

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إجراءات الحصول على الخدمة

​يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط وبناء على رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين أثناء التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق ​ يتم إصدار بطاقة صرف آلى ورقم سري بدء من الشهر التالي، تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة بدون مقابل تتيح لك البطاقة خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

بدأت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، ويمكن سحبها من ماكينات الصرف، وتتضمن المعاشات هذا الشهر، قيمة معاشات شهر نوفمبر بالزيادة، وكذلك قيمة زيادة المعاشات لشهر أكتوبر والتى يتم صرفها بأثر رجعي.