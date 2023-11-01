الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها لشهر نوفمبر الجاري

معاشات
معاشات

خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها هذا الشهر من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، على منصات البحث المُختلفة، مع بداية صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري بالزيادة الجديدة. 

ويرغب المستفيدين وأصحاب المعاشات وغيرهم من معرفة رقم خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها هذا الشهر. وتستعرض "الدستور" كافة التفاصيل في هذا التقرير:

ما هو الخط الساخن للمعاشات؟

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم الخط الساخن للمعاشات ليستطيعوا التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن كل ما يخص المعاش، في إطار اتجاه الهيئة إلى رقمنة خدماتها، حيث تساهم خدمة الصرف الإلكتروني للمعاشات على تقليل الوقت المستهلك في عملية صرف المعاش وأيضًا تخصيص مركز لخدمة أصحاب المعاشات فى حالة وجود أى إستفسارات عن الخدمة أو لتلقى الشكاوى عن طريق  الخط الساخن للمعاشات رقم مختصر 19680.​​​​

و​تأتي خدمة عملاء المعاشات في إطار سعي الحكومة المصرية لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضمنها خدمة صرف المعاشات للمستفيدين وتحويلها من يدوية إلى آلية وذلك عن طريق تسهيل الإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية فى ظل سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الحكومة المصرية.​​​

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموعد صرف معاشات نوفمبر 2023

ما هي البنوك التي تصرف المعاشات؟

تعتمد الخدمة الجديدة على تطوير منظومة إلكترونية تتيح لمستحقي المعاش الصرف من المنافذ المختلفة دون التقيد بالمنفذ التابع له(مكتب أو منطقة التأمينات التابع لها المستفيد)، كما تتيح الخدمة صرف المعاش جميع أيام الشهر، بدءًا من الأول من كل شهر بدلًا من يوم 10 أو 20 من الشهر كما كان متبع من ذى قبل.​

ويمكن أيضًا الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123 وذلك أول كل شهر طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

 

إقرأ أيضًا: 

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 والاستعلام عن قيمتها بالاسم

 

إجراءات الحصول على الخدمة

​يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط وبناء على رغبة صاحب المعاش أو المستفيدين أثناء التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق ​ يتم إصدار بطاقة صرف آلى ورقم سري بدء من الشهر التالي، تصدر البطاقة والرقم السري لمستحقي المعاش أول مرة بدون مقابل تتيح لك البطاقة خدمة الصرف المجاني طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية.

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

بدأت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، ويمكن سحبها من ماكينات الصرف، وتتضمن المعاشات هذا الشهر، قيمة معاشات شهر نوفمبر بالزيادة، وكذلك قيمة زيادة المعاشات لشهر أكتوبر والتى يتم صرفها بأثر رجعي.

txt

موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 بالأثر الرجعي للزيادة الاستثنائية

المعاشات خدمة عملاء المعاشات عملاء المعاشات المعاش موعد صرف المعاشات هذا الشهر المعاشات هذا الشهر الخط الساخن للمعاشات

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

اليوم.. صرف معاشات نوفمبر 2023 بالأثر الرجعى للزيادة الاستثنائية

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة