الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 والاستعلام عن قيمتها بالاسم

صرف مستحقات
صرف مستحقات

حددت التأمينات الاجتماعية جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023، بعد صدور حكم المحكمة بتدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة، وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس، وتعرضه الدستور في التقرير التالي مع جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023. 

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

قسم صندوق التأمينات الاجتماعية  المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 إلى ثلاث فئات، حسب قيمة المعاش الشهري:

  • الفئة الأولى: أصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2000 جنيه، وسيتم صرف العلاوة لهم بالكامل في شهر أكتوبر 2023.
  • الفئة الثانية: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش شهري ما بين 2000 و3000 جنيه، وسيتم صرف العلاوة لهم بنسبة 21% في شهر أكتوبر 2023.
  • الفئة الثالثة: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش أكثر من 3000 جنيه شهري، وسيتم صرف العلاوة لهم بالكامل في شهر أكتوبر 2023، على أن يكون موعد صرف العلازات الخمسة لهم كالتالي:
الفئةقيمة المعاش الشهرينسبة العلاوةتاريخ الصرف
الأولىأقل من 2000 جنيه100%أكتوبر 2023
الثانيةمن 2000 إلى 3000 جنيه21%أكتوبر 2023
الثالثةأكثر من 3000 جنيه100%أكتوبر 2023

بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي عن شهر أكتوبر.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمسة التي يستحقونها من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي هنا، ثم تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري، ثم الضغط على أيقونة العلاوات الخمس، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وإدخال اسم الأم، ثم الضغط على استعلام، فتظهر قيمة العلاوات الخمس المستحقة له. 

 أو يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة على الرقم 16727.

الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمسة 

يستحق صرف العلاوات الخمسة من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهذه الفئة لم تصرف العلاوات الخمسة التي تم صرفها لأول مرة في عام 2020.

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جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 لأصحاب المعاشات

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