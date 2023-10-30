جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 والاستعلام عن قيمتها بالاسم

حددت التأمينات الاجتماعية جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023، بعد صدور حكم المحكمة بتدبير الموارد المالية لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة، وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس، وتعرضه الدستور في التقرير التالي مع جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023.

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

قسم صندوق التأمينات الاجتماعية المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 إلى ثلاث فئات، حسب قيمة المعاش الشهري:

الفئة الأولى: أصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن 2000 جنيه، وسيتم صرف العلاوة لهم بالكامل في شهر أكتوبر 2023.

الفئة الثانية: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش شهري ما بين 2000 و3000 جنيه، وسيتم صرف العلاوة لهم بنسبة 21% في شهر أكتوبر 2023.

الفئة الثالثة: أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش أكثر من 3000 جنيه شهري، وسيتم صرف العلاوة لهم بالكامل في شهر أكتوبر 2023، على أن يكون موعد صرف العلازات الخمسة لهم كالتالي:

الفئة قيمة المعاش الشهري نسبة العلاوة تاريخ الصرف الأولى أقل من 2000 جنيه 100% أكتوبر 2023 الثانية من 2000 إلى 3000 جنيه 21% أكتوبر 2023 الثالثة أكثر من 3000 جنيه 100% أكتوبر 2023

بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي عن شهر أكتوبر.

كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمسة التي يستحقونها من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي هنا، ثم تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري، ثم الضغط على أيقونة العلاوات الخمس، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وإدخال اسم الأم، ثم الضغط على استعلام، فتظهر قيمة العلاوات الخمس المستحقة له.

أو يمكنك الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة على الرقم 16727.

الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمسة

يستحق صرف العلاوات الخمسة من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهذه الفئة لم تصرف العلاوات الخمسة التي تم صرفها لأول مرة في عام 2020.