رواتب آخر شهرين فى السنة.. جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2023

يهم العاملون والموظفون بمعرفة موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة، وذلك بعد أن أعلن مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء غلاء المعيشة عن المواطنين إذ أعلن حزمة من القرارات والزيادات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

وبالنسبة لموعد صرف مرتبات نوفمبر 2023، حددت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات في نوفمبر وديسمبر بالزيادة التي تمت الموافقة عليها في أكتوبر الماضي.

وستبدأ الوزارة صرف مرتبات نوفمبر 2023 اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وسيتم أيضًا صرف متأخرات المستحقات للعاملين في أيام 8 و9 و12 من نوفمبر الحالي.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة

أما بالنسبة لشهر ديسمبر 2023، فسيتم صرف مرتباته يوم الأحد 24 ديسمبر المقبل، وسيتم أيضًا صرف متأخرات المستحقات للعاملين في أيام 7 و10 و11 ديسمبر 2023.

وتمت زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022، حيث أصبحت 600 جنيه شهريًا ولهذا ستصرف مرتبات نوفمبر بها حيث ستُمنح هذه العلاوة للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين في الدولة غير المشمولين بهذا القانون. ستستفيد من هذه الزيادة أيضًا الأشخاص الذين يتم تعيينهم بعد بدء العمل بهذا القانون.

تُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل فرد وفقًا لظروفهم بعد أن أعلن عنها الرئيس في سبتمبر الماضي وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات نوفمبر لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وسيتم صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، على أن تُصرف المتأخرات في الأيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وستستمر عملية صرف المرتبات لمدة 5 أيام.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 هو كالتالي:

- يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023.

- يوم السبت الموافق 25 نوفمبر

- يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر

- يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر

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