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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد شهر رمضان 2024.. اليوم والتاريخ وفقا للحسابات الفلكية

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد شهر رمضان 2024 من الموضوعات، التي يهتم ويبحث عنها الكثير من المسلمين في مصر والوطن العربي خلال الفترة الماضية لمعرفة موعد قدوم الشهر الكريم.

ويعد شهر رمضان الكريم من الأشهر التي ينتظرها كافة المسلمين بفارغ الصبر من أجل الإكثار من الخيرات فيها والطاعات والعبادات، والنفحات الإلهية التي يلقيها الله عز وجل في قلوب العباد.

موعد شهر رمضان 2024

ومن المقرر أن تحسم دار الإفتاء المصرية موعد الشهر الفضيل بعد استطلاع الهلال يوم الرؤية، و يوضح لكم "الدستور" في هذا التقرير موعد شهر رمضان 2024 وفقا لبيان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية شهر رمضان 2024، موضحًا أن عدد الأيام المتبقية على حلول شهر رمضان 2024 والتي تصل إلى 119 يومًا.

موعد شهر رمضان 2024.. اليوم والتاريخ وفقًا للحسابات الفلكية

وأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن عدد أيام شهر رمضان 2024 ستكون 30 يوم وفقاً للحسابات الفلكية، وسيكون أول أيام شهر رمضان للعام الميلادي الجديد وذلك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

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وأضاف القاضي أنَّه يوجد استطلاع للهلال كل شهر وذلك بالتنسيق مع اللجان العلمية التابعة للمعهد من المواقع الرسمية، مُشيرًا إلى أنَّ الهلال سيبقي في السماء لمدة 12 دقيقة وذلك بعد غروب الشمس في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية في كل من القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

وأوضح أنَّ يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، سيكون هو المتمم لشهـر شعبان 1445هـ، وستكون غرة شهر رمضان 1445هـ فلكيا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ويولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 و 02 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ  10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية.

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