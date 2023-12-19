الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2024.. متى يبدأ في مصر وكيف يتم تحديد موعده؟

عيد الفطر
عيد الفطر

ارتفع البحث حول موعد عيد الفطر 2024 عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات الأخيرة، حيثُ سيحل العيد المُبارك في أوائل شهر أبريل من العام المقبل، ليكون بمثابة وقت للاحتفال بين المسلمين في جميع أنحاء العالم.

موعد عيد الفطر 2024

يعدّ عيد الفطر هو أحد أكثر يومين احتفالًا في التقويم الهجري في الإسلام - التقويم القمري المكون من 12 شهرًا، ويصادف عيد الفطر 2024 نهاية الشهر التاسع من التقويم الهجري (رمضان)، واليوم الأول من الشهر العاشر (شوال).

استنادًا إلى شهر رمضان 2024 الذي من المتوقع أن يبدأ في 11 مارس (ليلًا، حيث يكون أول يوم صيام هو 12 مارس)، يمكن أن يصادف عيد الفطر 2024 يوم 9 أبريل أو قريبًا منه.

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كيف تتم الرؤية لمعرفة موعد عيد الفطر 2024

يبدأ كل شهر بهلال جديد، والشهر الهجري يمكن أن يتقلب بين 29 و30 يومًا، وفقًا لتقديرات الرؤيته، لذلك، إذا لم تتم رؤية القمر - أو اعتباره قابلًا للرؤية - في اليوم التاسع والعشرين أو اليوم الثلاثين من الدورة القمرية، فإن الشهر الجديد يبدأ بعد اليوم الثلاثين من الشهر القمري السابق.

رمضان وعيد الفطر 2024

إذا بدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024، فسيكون أول يوم صيام هو 12 مارس، وذلك لأن رمضان يبدأ عند المغرب لأن يوم التقويم في الإسلام يبدأ بغروب الشمس، لذلك سيبدأ المسلمون صلاة التراويح في رمضان 2024 بعد صلاة العشاء ليلة 11 مارس، ثم يبدأون الصيام فجر يوم 12 مارس.

وإذا بدأ في 11 مارس 2024، فهناك تاريخان محتملان فقط يمكن أن يكونا عيد الفطر 2024، كل شهر في التقويم الإسلامي يتكون من 29 أو 30 يومًا، وبالتالي، بإضافة 29 يومًا من 11 مارس 2024، يمكننا تحديد أن عيد الفطر 2024 سيوافق إما في 9 أو 10 أبريل 2024.

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