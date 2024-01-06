السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدأ العد التنازلى.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها مع اقترب دخول شهر رجب، مستخدمين فى ذلك مؤشر البحث جوجل .

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

 كان المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن منذ قليل من خلال بيانه على موقعه الإلكترونى عن  استطلاع موعد شهر رمضان 2024، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون الأثنين 11 مارس 2024 هو اليوم الأول لشهر رمضان  على أن يكون الأحد 10 مارس هو المتمم لشهر شعبان 1445 .

 يذكر أن  دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رمضان 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445 هـ ، على أن يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال دار الإفتاء، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024، وفقا للحسابات الفلكية، إلا أن الموعد الرسمي لشهر رمضان ستحدده دار الإفتاء بعد استطلاع الهلال وبعدها يكون القرار النهائى بشأن بداية الصوم .

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الإجازات الرسمية فى شهر رمضان 2024 

يحتوى شهر رمضان المبارك 2024 على 8 أيام إجازة رسمية وهى الجمعة والسبت من كل أسبوع ولا يوجد عطلات رسمية به وهى كالتالى:

 

الجمعة..15 مارس

السبت 16 مارس 

 

الجمعة..22 مارس

السبت ..23 مارس

 

الجمعة ..29 مارس 

السبت ..30 مارس 

 

الجمعة..5 غبريل 

السبت ..6 غبريل 

 

رؤية هلال شهر رمضان

وتختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية، بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.

عن صيام رمضان

يعد شهر رمضان الكريم التاسع في السنة القمرية، إذ يعقب شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وفضله الله- سبحانه وتعالى- على باقي أشهر السنة؛ فهو أحد أركان الإسلام الـ5، وصيامه فرض على كل مسلم بالغ عاقل، حيث قال النبي، عليه الصلاة والسلام: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامة الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ) 

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