الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

283 فائزًا في قرعة الحج بنقابة المهندسين بالإسكندرية

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن أسماء الفائزين فى قرعة الحج بعدد 283 مشترك لعام 1445 هجريًا لكافة المستويات السياحية (الفاخر5 نجوم والاقتصادى والبري).


وهنأ الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، الفائزين فى قرعة الحج هذا العام متمنيًا لهم حج مبرور وإقامة مميزة وسط أسرة نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس وليد ماضي رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن فوز عدد 283 مشترك سبقًا لم يحدث من قبل، حيث فاز فى المستوي خمس نجوم 52 مهندس، والمستوى الاقتصادي موسم كامل 72 مهندس، والمستوى الاقتصادي تحسين 89 مهندس، والمستوى الحج البري موسم كامل وحج بري تحسين 69 مهندس.

وأضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية، حرصت على تقديم الدعم اللازم وتوفير أفضل الأسعار للمهندسين وأسرهم من كافة المحافظات وليس مهندسى الإسكندرية فقط.

وتقدم "ماضي" بالتهنئة للفائزين بقرعة الحج لعام 1445هجريًا منوهًا انه سيكون هناك لقاء لشرح المناسك وتوزيع هدايا الحجاج والتأشيرات.

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