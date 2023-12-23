السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القصة الكاملة لشائعة طلاق المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود

مجدي الهواري
مجدي الهواري

تداول روّدا السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، شائعة انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود، بعد شهر من الزواج، بعد انفصاله عن زوجته الفنانة غادة عادل، حتى أنهما أصبحا الأكثر تداولًا.

احتفال المخرج مجدي الهواري بزواجه من دنيا عبد المعبود

في 16 من شهر أكتوبر الماضي، احتفل المخرج مجدي الهواري، بزواجه من منسقة الملابس دنيا عبد المعبود، في حفل حضره أولاده من زوجته السابقة الممثلة غادة عادل، وشهد الحفل تواجد عدد كبير من أصدقاء العروسين من الفنانين، الذين حرصوا على مشاركتهما الاحتفال بزواجهما.

وبعد مرور حوالي شهرين على حفل الزفاف الخاص بالمخرج مجدي الهواري، تداول عدد من المواقع وموقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر عن انفصالهما، خاصًة بعد إلغاء متابعة دنيا عبد المعبود، لزوجها مجدي الهواري، ومن ثم علقت: "نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة"، ومن ثم حذفت جميع الصور التي ربطتها به.

الأمر الذي أثار ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي وربط هذا الانفصال بحب الهواري لزوجته السابقة الفنانة غادة عادل، إلا أن الأخير من خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أكد أن ما يُقال مجرد شائعات والسبب في حذف الصور هو خطأ في تقنية موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

ونفى المخرج مجدي الهواري ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته دنيا عبدالمعبود، من خلال صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "من باريس مع حبي". 

 

آخر أعمال المخرج مجدي الهواري 

يجدر الإشارة إلى أن المخرج مجدي الهواري، شارك في موسم دراما رمضان 2022 مع الفنان مصطفى شعبان، ليكون آخر أعماله الفنية، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين مع مصطفى شعبان، منهم: لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبدالجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، لمي كتكت.

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