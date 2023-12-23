السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مجدي الهواري ينفي انفصاله عن زوجته بصورة جديدة

مجدي الهواري وزوجته
مجدي الهواري وزوجته

نفي المخرج مجدي الهواري ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول انفصال عن زوجته دنيا عبد المعبود. 

ونشر المخرج مجدي الهواري منذ قليل صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا:"من باريس مع حبي". 

انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود 

و أثارت الاستايلست دينا عبدالمعبود جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حذفها لصورها مع زوجها المخرج والمنتج مجدى الهواري، وذلك بعد زواج دام شهرين فقط.


وكتبت دينا عبدالمعبود عبر خاصية ستورى على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»: «نكتفى بهذا القدر من المحاولة»، حيث أثارت الجدل حول انفصالها عن مجدى الهواري، ولم يعلق أى من الطرفين على حقيقة انفصالهما، هل شائعة أم حدثت بالفعل.

من هى دنيا عبد المعبود

  • دنيا عبد المعبود هي مصممة أزياء.
  • عملت كـ"استايليست" لأكثر من 12 عملا دراميا.
  • درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء.
  • كانت بدايتها في العمل بشكل رسمي في أول فيلم لها "بنات العم"، مع الفنان أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو.
  • أحد الأعمال التي تولتها كـ"استايلست" فيلم «لا مؤاخذة» وفيلم «وش في وش»، وأيضا فيلم «مستر إكس».
  • لديها 61 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".
  • تزوجت من مدير التصوير كريم أشرف ثم انفصلت عنه.
  • قبل الانفصال أنجبت من زوجها الأول فتاة وأسمتها "تيا".
  • عملت مع زوجها السابق "كريم أشرف" في أكثر من عمل درامي من بينهم مسلسل لآخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين

اخر اعمال المخرج مجدي الهواري 

يُجدر الإشارة إلى أن المخرج مجدي الهواري، شارك في موسم دراما رمضان 2022 مع الفنان مصطفى شعبان، ليكون آخر أعماله الفنية، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين مع مصطفى شعبان، منهم: لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، لمي كتكت.

كما أنه يستعد لمسرحية "صاحب السعادة" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد مكي، وستكون هذه المسرحية هي بمثابة عودة الفنان أحمد مكي للمسرح من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر عرض قدّمه وهو مسرحية "حزلقوم". 

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