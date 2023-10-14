عقب الإعلان عن زفافه.. هل توافر شرط المخرج مجدى الهوارى للزواج من أخرى؟

عاش المخرج مجدي الهواري، والفنانة غادة عادل، قصة حب كللها الثنائي بالزاوج الذي دام لأكثر من 20 عاما، ونتج عنه إنجابهما 5 أولاد، إلا أنهما انفصلا منذ 5 سنوات، تحديدًا في عام 2018، بسبب الغيرة الشديدة، والتحكمات التي تحدثت عنها "عادل" فيما بعد.

أحب المخرج مجدي الهواري، الفنانة غادة عادل كثيرًا، واتضح هذا من خلال اللقاء الذي دار بينهما مؤخرًا عبر برنامج "بصراحة مع"، في مطلع شهر يناير لعام 2022، وذلك أثناء الحديث عن الانفصال الذي تم بينهما، وشروطه في الزواج مرة أخرى، والذكريات التي جمعت بينهما.

وتحدث المخرج مجدي الهواري، عن شروطه في الزواج مرة أخرى بعد الفنانة غادة عادل، قائلًا: "أن تكون من سأتزوجها متقبلة فكرة استمرار حبي للفنانة غادة عادل، أن تتقبل ذكرياتي معك وحياتي ومع أولادي، وتتقبل قصة زواجي الناجحة جدًا مع غادة، ومفيش حب بيمشي".

وأعلن حينها المخرج مجدي الهواري، أنه لن يتزوج بعد الفنانة غادة عادل، بسبب حبه الشديد لها، إلا بشرط هام ولن يتخلى عنه، بالإضافة إلى أنه وصف الزواج بأنه "أمر مجنون"، خاصة أنه وجد راحته وشغفه بشكل أكبر بعد الانفصال.

هل توافر الشرط الذى وضعه المخرج مجدى الهوارى للزواج؟

وبعد مرور أكثر من 6 سنوات على الانفصال الذي تم بين الفنانة غادة عادل، وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، قرر الأخير الزواج من الاستايسلت دنيا عبد المعبود، ومن المقرر عقد حفل زفافهما غدًا الأحد، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء، إلا أن الجمهور تذكر اللقاء الذي جمع بينه وبين زوجته السابقة، للحديث عن ذكرياتهما، وتساءل البعض منهم هل توافر الشرط الذي وضعه المخرج مجدي الهواري في دنيا عبد المعبود لذا قرر أن تكون هي الثانية بعد حبه الأول الذي دام لـ20 عامًا.