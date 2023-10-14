تحتفل غدا بزواجها من مجدي الهواري.. من هي الاستايلست دنيا عبد المعبود؟

تصدر اسم المخرج مجدي الهواري، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع السوشيال ميديا، بعد الحديث عن احتفاله غدًا الأحد، بحفل زفافه على الاستايلست دنيا عبد المعبود، بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، ومن المقرر أن يحضر الأصدقاء المقربون لهما.

وحاوّل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، معرفة الكثير من المعلومات عن زوجة المخرج مجدي الهواري، الجديدة بعد قصة الحب الكبيرة التي عاشها مع الفنانة غادة عادل.

يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الاستايلست دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود هي مصممة أزياء.

عملت كـ"استايليست" لأكثر من 12 عملا دراميا.

درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء.

كانت بدايتها في العمل بشكل رسمي في أول فيلم لها "بنات العم"، مع الفنان أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو.

أحد الأعمال التي تولتها كـ"استايلست" فيلم «لا مؤاخذة» وفيلم «وش في وش»، وأيضا فيلم «مستر إكس».

لديها 61 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

تزوجت من مدير التصوير كريم أشرف ثم انفصلت عنه.

قبل الانفصال أنجبت من زوجها الأول فتاة وأسمتها "تيا".

عملت مع زوجها السابق "كريم أشرف" في أكثر من عمل درامي من بينهم مسلسل لآخر نفس بطولة ياسمين عبد العزيز ومسلسل 30 يوم بطولة آسر ياسين.

أحدث أعمال المخرج مجدي الهواري

يُجدر الإشارة إلى أن المخرج مجدي الهواري، شارك في موسم دراما رمضان 2022 مع الفنان مصطفى شعبان، ليكون آخر أعماله الفنية، وشارك في المسلسل العديد من الفنانين مع مصطفى شعبان، منهم: لبلبة، سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، لمي كتكت.

كما أن مسرحية "صاحب السعادة" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد مكي، وستكون هذه المسرحية هي بمثابة عودة الفنان أحمد مكي للمسرح من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر عرض قدّمه وهو مسرحية "حزلقوم".