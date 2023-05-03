بحضور دنيا سمير غانم وحسن الرداد.. المؤلف كريم سامى «كيمز» يحتفل بزفافه

احتفل الممثل والمؤلف كريم سامي "كيمز" بحفل زفافه على رودينا هشام، فتاة من خارج الوسط الفنى، وشارك عدد من النجوم فى العرس، منهم المخرج تامر محسن، مجدي الهواري، المنتج كريم السبكي، دنيا سمير غانم، حسن الرداد، أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، حمدي المرغني، أحمد عبدالوهاب، مايان السيد، أحمد كشك، ويزو، شريف رمزي، سليمان عيد ودياب وغيرهم.

كريم سامي مؤلف وممثل شاب، أحدث أعماله شخصية "ملقط" في مسلسل جت سليمة بموسم رمضان وهو التعاون الثاني الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم بعد مسرحية أنستونا.

وقال "كيمز" إنه سعيد بالتعاون مع دنيا سمير غانم، والمنتج محمد أحمد السبكي والمخرج إسلام خيري، وأتمنى أن المسلسل يعجب الجمهور.

كما ظهر كممثل في عدة أعمال منها أولاد رزق 2، ومؤخرًا فيلم الدعوة عامة، وشارك كريم سامي في تأليف العديد من الأعمال بين المسرح والسينما والدراما، منها مسرحيات اللوكاندة، صباحية مباركة، عائلة تس، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد الدرامي شارك في تأليف العديد من المسلسلات كان أبرزها مسلسل البيت بيتي الذي تصدر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، بجانب فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.



