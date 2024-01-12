"كاف" يعلن حكم مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة مصر وموزمبيق التي ستقام في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في السابعة مساء الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

وأسند الكاف، إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني دحان بيدة الذي سبق وأدار الموسم الجاري 4 مباريات قارية، من بينها مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الأفريقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني التي انتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 4-1.

وأدار الموريتاني البالغ من العمر 32 عامًا، 8 مباريات للأندية المصرية، بواقع 3 انتصارات للفرق المصرية و3 مواجهات انتهت بالتعادل وهزيمتين.

كما سبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر كانت أمام مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2023 والتي انتهت بانتصار الفراعنة برباعية نظيفة.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.

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