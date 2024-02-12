الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد انتهاء فصل الشتاء 2024.. اعرف بداية ونهاية فصول السنة الميلادية

انتهاء فصل الشتاء
انتهاء فصل الشتاء 2024

يتسأل الملايين من المصريين عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر طوبة القبطي وبداية شهر أمشير واعتدال نسبي في درجات الحرارة عقب موجه شديدة البرودة خلال الأيام الماضية حيث يشهد شهر أمشير موجات تقلب في الأحوال الجوية.

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024

كشفت الحسابات الفلكية لخبراء معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد انتهاء فصل الشتاء 2024 سيكون يوم 20 مارس المقبل 2024 حيث بدأ يوم 23 ديسمبر 2024 واستمر لمدة 89 يوم حيث يكون ساعات النهار أقصر من الليل حيث اسقط تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 25 درجة جنوبا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف المرة الشمالي وعمودية على النصف الجنوبي.

انخفاض في درجات الحرارة

يشهد شهر الشتاء انخفاض في درجات الحرارة وتقلب في حالة الجو بالإضافة غلى بعض الظواهر الجوية مثل سقوط الأمطار المصحوبة بالرعد والبرق والأتربة وحركة الرياح والشبورة المائية خاصة على الطرق السريعة المؤدية لمحافظات القاهرة الكبرى.

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تقويم فصول السنة 2024

تنقسم شهور العام على 4 فصول خلال السنة وجاءت كما يلي:-

فصل الربيع 

يبدأ من يوم 20 مارس من كل عام ويستمر نحو 92 يوم و17 ساعة حتى يوم 20 يونيه من كل عام ويتميز باعتدال درجات الحرارة وإزدهار الورود والمناظر الخلابة الساحرة في الحدائق والمتنزهات العامة.

فصل الصيف 

يبدأ من يوم 20 يونيه من كل عام ويستمر حتى 93 يوم و15 ساعة حيث ينتهي يوم 21 سبتمبر من كل عام ويتميز بارتفاع درجات الحرارة خاصة في محافظات الجنوب.

فصل الخريف 

يبدأ من يوم 22 سبتمبر من كل عام وينتهي يوم 20 ديسمبر من كل عام حيث يستمر نحو 89 يوم و20 ساعة ويتميز بتقلب الأحوال الجوية خلال أيامه من انخفاض وارتفاع درجات الحرارة.

فصل الشتاء 

يبدأ يوم 21 ديسمبر من كل عام وينتهي يوم 20 مارس من كل عام ويتميو بانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

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هل بدأ فصل الشتاء 2024؟ اعرف تفاصيل فصول السنة

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