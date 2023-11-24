الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تساعد جسمك على التأقلم مع تغيرات الفصول؟

الطقس
الطقس

يحتاج جسم الإنسان مع اقتراب فصل الشتاء إلى تغيير بعض العادات ليتأقلم مع تراجع درجات الحرارة بشكل مفاجئ، حيث إن المشكلات الموسمية قد تؤثر على الحياة اليومية.

مشروب الشتاء.. لماذا ينصح بتناول كوب واحد من شاى البابونج يوميًا؟

بناء جهاز المناعة

إن بناء جهاز المناعة دائمًا أفضل من التعامل مع الأعراض، حيث تنجح الفاكهة والخضروات الغنية بفيتامين C،  في تعزيز المناعة، وتحسن الكولاجين والأنسجة الضامة، وتعالج حالات العظام والجلد والشعر والأظافر والأسنان.

 

أعشاب لتقوية المناعة

علاوة على ذلك، هناك العديد من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتنا،ومنها على سبيل المثال، جيلوي، العشب الذي اشتهر خلال جائحة كوفيد لتعزيز المناعة، ويأتي في شكل أقراص ومسحوق وعصير، ويحتوي على عناصر حيوية بما في ذلك البروتين والحديد والمواد الكيميائية النشطة عندما يتم استخلاصها من أشجار النيم، وبالمثل، فإن عصير أو مسحوق مكافحة غسل الأموال يقوي جهاز المناعة لأنه يحتوي على الكثير من فيتامين C.

 

أعشاب تدعم الجهاز التنفسي

يمكن لتلك الأعشاب تسريع عملية الشفاءلأنها تعالج السبب الكامن وراء المشكلة،بما في ذلك نزلات البرد والسعال والاحتقان.

 

علاجات البانشاكارما

تتم إزالة السموم، واستعادة التوازن الدوشيك، وتحسين عملية الهضم، ويمكن زيادة الحيوية من خلال علاجات البانشاكارما مثل أبهيانغا (التدليك العلاجي)، وشيرودارا (وضع الزيت المستمر على الجبهة)، وباستي (الحقن الشرجية العلاجية)، وناسيا (ابتلاع الأنف للزيت). الزيوت العشبية). بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن التنظيف العميق والتنشيط وتغيير نمط الحياة طويل الأمد، قد يكون البانشاكارما مفيدًا جدًا.

 

المشروبات الصحية

على الرغم من أنه من المنطقي الابتعاد عن المشروبات الباردة والماء البارد، إلا أنها فكرة رائعة دمج حليب الكركم أو شاي الأعشاب في روتينك الصباحي،و بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فإن فوائد أعشاب الشاي والكركم ستشكل الأساس المثالي. عندما تقوم بمواءمة حياتك ونمط حياتك مع مبادئ الأيورفيدا، سوف ترى تغيرًا ملحوظًا في الصحة، وسوف ترى أنك ستصاب بالمرض بشكل أقل.

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