من فيتامين V إلى الماغنيسيوم.. خبيرة تغذية توضح فوائد الفول السوداني في الشتاء

يعتبر الفول السوداني مصدرًا قويًا للبروتين ووجبة خفيفة مقرمشة، ويتزايد الطلب عليها خلال فصل الشتاء، باعتبارها الطريقة المثالية لإشباع الجوع، كما أن الفول السوداني ملئ بالعناصر الغذائية المفيدة.

“الدستور” يرصد في السطور التالية، نصائح خبيرة التغذية لوفنيت باترا، حول فوائد الفول السوداني..

مخزن البروتين: يحتوي الفول السوداني على جميع الأحماض الأمينية العشرين بنسب متفاوتة، وهو أكبر مصدر للبروتين المسمى "أرجينين".

الشعور بالشبع: قد يحفز نوع الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الفول السوداني على الشعور بالشبع بعد الاستهلاك.

الحفاظ على بشرة صحية: كونه غني بفيتامين ب3 والنياسين، فإن الفول السوداني يعزز البشرة الخالية من التجاعيد، ويمنع جميع أنواع الأمراض الجلدية، كما أنه يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع المفرطة التصبغ.

الحماية من السرطان: تم الإبلاغ عن أن الفيتوستيرول الموجود في الفول السوداني يقلل من نمو ورم البروستاتا بنسبة تزيد عن 40% ويقلل من انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم بنسبة 50% تقريبًا، كما هو الحال مع الفيتوستيرول، تبين أيضًا أن ريسفيراترول يقطع إمدادات الدم عن السرطانات النامية ويمنع نمو الخلايا السرطانية.

صحة الأطفال: يحتوي الفول السوداني على نسبة وفيرة من البروتين عالي الجودة، الذي يدعم العضلات، ويعزز التعافي بعد النشاط البدني، ويحسن النمو البدني.

منع التدهور المعرفي: يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من النياسين والريسفيراترول وفيتامين E، والتي لها تأثير في الحماية من مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

مفيد أثناء الحمل: يعتبر حمض الفوليك من العناصر الغذائية المهمة، خاصة أثناء الحمل لأنه يقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي، ويعتبر الفول السوداني مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك.

ماذا نأكل لخفض مستويات الكورتيزول والتوتر؟

من فيتامين V إلى المغنيسيوم، إليك بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تنظيم التوتر في الجسم.

مع بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، يمكننا تقليل مستويات الكورتيزول والتوتر في الجسم. كتبت خبيرة التغذية مارينا رايت: "لا يوجد طعام سحري لخفض مستويات الكورتيزول والتوتر على الفور، ولكن بعض الأطعمة يمكن أن تدعم محور HPA (محور الغدة النخامية والكظرية) وتساعد في تنظيم إطلاق الكورتيزول".

أطعمة لتقليل مستويات التوتر

الأطعمة الغنية بالثيانين تعزز مستويات GABA – وهو ناقل عصبي يساعد في تعزيز الاسترخاء والنوم. أفضل المصادر الغذائية هي الشاي الأسود والأبيض وبعض الفطر.

تساعد البريبايوتكس في تغذية ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وبالتالي تعزيز القدرة على مقاومة الإجهاد. بعض أفضل مصادر البريبايوتكس هي التفاح والثوم والبصل والخرشوف.

تساعد الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في تنظيم الاستجابة للتوتر وتدعم الاسترخاء عن طريق تهدئة الجهاز العصبي. يجب تضمين الأطعمة مثل الأفوكادو والموز والمكسرات في النظام الغذائي.

تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفراولة والبابايا والفلفل والجوافة في تنظيم مستويات الكورتيزول في الجسم.