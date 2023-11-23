الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشروب الشتاء.. لماذا ينصح بتناول كوب واحد من شاى البابونج يوميًا؟

البابونج
البابونج

يعتبر شاى البابونج واحدًا من أكثر المشروبات العُشبيّة المهمة التى يجب الحرص على تناولها بشكل مستمر نظرا للفاوئد العديدة التى يمنحها هذا الشاى للجسم، فيوجد له العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم.

“البابونج” للتخلص من التهابات الجسم ومشاكل الهضم 

فبحسب ما جاء في موقع "بولد سكاى"، فإن تناول كوب واحد من شاى البابونج يوميا، يساعد فى التلخص من مشكلة التهابات الجسم نظرا لإحتواءه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة اللازمة للتخلص من الالتهابات بشكل كبير، بجانب ذلك يساعد تناول شاى البابونج على التخلص من مشاكل الهضم لانه يساعد على التخلص من عسر الهضم ويساعد على تنظيم إنزيمات المعدة التى بدورها تساعد فى سير عملية الهضم بشكل سليم وبالتالى عدم التعرض للإصابة بالإمساك، كما يعمل شاى البابونج على التخلص من الغازات الموجودة في البطن.

تناول البابونج قبل الدورة الشهرية

يعتبر البابونج واحدًا من اكثر المشروبات التى تساعد في الاسترخاء والتخلص من مشكلة الأرق التى تصاحب العديد منا خلال الشتاء لذا ينصح الأطباء بتناوله قبل الذهاب للنوم مباشرة، كما يعمل شاى البابونج على تنظيم الهرمونات فى الجسم لذا فهو مهم خلال فترة الدورة الشهرية كونه يساعد على التخلص من المشكلات التى تصاحبك أثناءها.

ما علاقة تناول البابونج بمرضي السكر والقلب

كما يساعد تناول البابونج في التخلص من مشكلة الشعور بالجوع المستمر خلال فصل الشتاء، كما يساعد فى خفض مستوى الكوليسترول السيء فى الجسم لذا فهو مشروب مهم لمرضي القلب، كما يساعد فى تنظيم مستويات السشكر في الدم لذا ينصح به الأطباء لمرضي السكر.

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