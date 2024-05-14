الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لمحاولة اغتصاب فتاة مدينة نصر

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

شهدت الساعات الماضية، واقعة جديدة لمحاولة اغتصاب وهتك عرض فتاة داخل سيارة تابعة لتطبيق «أوبر»، الدستور تكشف القصة الكاملة في القضية.

بداية الواقعة 

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد، وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبإجراء التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 عامًا، حاصل على دبلوم زراعة، وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع لتوصيلها إلى مدينة الشيخ زايد، لكن في أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، طلب المتهم من الفتاة النزول من السيارة وحاول الاعتداء عليها جنسيًا، فاستغاثت الفتاة بالمواطنين ففر المتهم هاربًا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

شقيقة الضحية تروي كواليس الاعتداء 

وقالت «سالي» شقيقة الفتاة التي تعرضت لمحاولة التحرش والاعتداء الجنسي، إن شقيقتها بمجرد ركوبها للسيارة، لاحظت سلوكا غريبا من قبل السائق، وبعد لحظات وجيزة، وصلت رسالة نصية لأخت الضحية تخبرها بإلغاء رحلتها مع شركة «أوبر»، فأصيبت بحالة من الذهول والارتباك، وحاولت الاتصال بأختها أكثر من مرة دون جدوى.

وأضافت: «تلقيت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول يستخدم هاتف أختي، يخبرني بالعثور على شقيقتي في منطقة صحراوية، تعرضت للضرب والجرح الغائر في أنحاء متفرقة من جسدها».

وأثناء نقلها إلى المستشفى، أفادت الضحية بأنها قاومت بشدة محاولات السائق للاعتداء عليها ورفضت الخضوع له، وبعدما شعر بفشل محاولته، ألقاها خارج السيارة في منتصف الطريق الصحراوي وتركها وحيدة لملاقاة مصيرها.

أقوال الضحية 

استمعت النيابة لأقوال الفتاة المجني عليها، والتي كشفت عن أنها أثناء ركوبها سيارة أوبر من التجمع إلى منطقة الشيخ زايد لحضور حفل زفاف، قام السائق بالتوقف أمام استاد الدفاع الجوي بمدينة نصر، وأخبرها بأنه سيشتري زجاجة مياه من أحد الأكشاك في هذه المنطقة، لتفاجأ بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة ويحمل بيده سلاحًا أبيض.

وأشارت إلى أنها حاولت منع السائق من التعدي عليها، لكنه أحدث إصابة بها، عبارة عن جرح قطعي في إصبعها، قائلة: المتهم أمسك «كتر» بيده، وقال لها «شيفه دي هموتك بيها»، فردت عليه «مش هتقدر تعملي حاجة ومش هتلمسني وفضلت أصرخ والناس مسكته».

اعترافات المتهم 

أدلى سائق أوبر متهم بمحاولة خطف فتاة لاغتصابها بمدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.

وقال المتهم إنه كان في حاجة إلى المال وطلب من الفتاة أن تدفع أكثر من المطلوب وأن تكون الرحلة حرة؛ فرفضت، وأضاف المتهم؛ أنه فكر في سرقتها خاصة وأنه لاحظ عليها علامات الثراء وارتداء قطع ذهبية، وأشار المتهم؛ إلى أنه انحرف بالمجني عليها عن الطريق؛ ثم توقف في مكان بعيد، وأظهر سلاح أبيض "كتر" وهدد به الفتاة فأصابها بجروح وسرقها؛ ثم لاحظ جمالها فحاول هتك عرضها ولمسها إلا أنها استغاثت بالأهالي فأمسكوه.

امن القاهرة النيابة العامة حبس سرقة قتل سائق خطف فتاة لاغتصابها بمدينة نصر نيابة مدينة نصر

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