دفاع المتهمة الخامسة في قتل يمني الجنسية: "ملهاش علاقة بالقضية ولا تعلم بالمسروقات"

كشفت المحامية خديخة مغربي دفاع المتهمة «آية رضا» المتهمة الخامسة، في قضية مقتل شخص يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة، أن المتهمة ليس لها علاقة بالقضية من قريب أو من بعيد.

وتابعت «مغربي» في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المتهمة لم تشترك في أي من الوقائع الواردة بأمر الإحالة، كما أنها لا تعلم بأمر المسروقات نهائيا، ويتمثل دورها أنها ضحية لأحد المتهمين وهو زوج والدتها، والذي قرر إخفاء المسروقات داخل منزلها دون علمها بالقضية.

وذكرت دفاع المتهمة، أن جميع المتهمين ذكروا أمام النيابة أن المتهمة الخامسة ليس لها علاقة بالقضية، ولا تعلم بالمسروقات أو جريمة القتل، كما أن المتهم الرئيسي أكد أنه سيقر أمام القاضي بالجلسة القادمة أن المتهمة الخامسة ليس لها علاقة بالقضية.

تنظر الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءا من المسروقات.