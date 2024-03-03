الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وصول 5 متهمين بقتل يمنى الجنسية إلى محكمة جنوب القاهرة

محكمة جنايات
محكمة جنايات

وصل ٥ متهمين بقتل  يمني الجنسية إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بجنوب القاهرة؛ لنظر أولى جلساتهم.

وتعقد الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة.

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بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمنى الجنسية فى الجيزة

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إحالة المتهمين بقتل "يمنى الجنسية" للجنايات

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

قتل يمني الجنسية محكمة جنوب القاهرة الدائرة 13 جنايات زينهم فيصل الجيزة

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