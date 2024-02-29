الخميس 29 فبراير 2024
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حوادث

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمني الجنسية.. الأحد المقبل

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة 13 بمحكمة جنوب زينهم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحد الأشخاص يمني الجنسية، لسرقته داخل شقته في الجيزة، 3 مارس المقبل.

قتل يمني الجنسية


وفي وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص يمني الجنسية، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من «رمضان محمد بليدي علي، 29 سنة، سائق، ومقيم في المنيرة الغربية بالجيزة، سبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها قتل، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة، وإتلاف عمد، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى، وشهرته عبده عسلية، 19 سنة، خراط، ومقيم في الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية، وشهرتها دينا، 22 سنة، ربة منزل، ومقيمة في منشأة ناصر بالقاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم، وشهرتها منة، 17 سنة، ربة منزل ومقيمة في منشأة ناصر بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين.

واستغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط أية رضا محمود، 23 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة ابنة زوجة المتهم الأول وسبق اتهامها في قضية مخدرات، لإخفائها جزء من المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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