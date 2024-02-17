طرق وتمارين لإدارة صحة الجهاز التنفسي خلال نهاية فصل الشتاء
هناك أشخاص يصابون بالمرض بسبب تغير الطقس بما في ذلك الإنفلونزا والجيوب الأنفية والبرد والسعال وما إلى ذلك، ومن ناحية أخرى، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المعروفة يواجه المرض الكثير من التحديات مع وظيفة التنفس المنتظمة خاصة في المدن ولكن لا يتعرق حيث لدينا خبير على متن الطائرة لمناقشة المزيد حول وظيفة الرئة وصحة الجهاز التنفسي وكيف يمكن أن تكون تمارين التنفس مفيدة.
سلطت بريا سينغ، أخصائية العلاج الطبيعي الضوء على المخاوف المشتركة التي يواجهها الناس مع معظم أمراض الجهاز التنفسي:
- ضيق التنفس (ضيق التنفس).
- السعال، وإفرازات البلغم.
- فقدان الوزن.
- التعب العام.
- ألم صدر.
- حمى تليها العدوى.
- التنفس بصوت عالٍ (أزيز)، وهو أكثر شيوعًا عند المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي والربو.
قالت بريا سينغ: "التنفس هو إحدى الوظائف الآلية للإنسان في حياته، ولكن لم يفكر أحد مطلقًا في الفوائد العديدة للتنفس الواعي على الرئتين وعلى صحة الجهاز التنفسي فوائده ما يلي:
- تساعد تمارين التنفس على التخلص من التعب العام.
- يوفر الراحة من ضيق التنفس (ضيق التنفس) عن طريق تحسين الأكسجين.
- يحسن وظيفة العضلات التنفسية وقوتها.
- يساعد في التخلص من الإفرازات والبلغم.
- يريح الجسم من خلال خفض ضغط الدم المرتفع ومعدل ضربات القلب.
- مؤكدة أن الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء أمر مهم لأن الهواء البارد والجاف يمكن أن يكون له تأثير على الجهاز التنفسي.
واقترحت بريا سينغ بعض النصائح لمساعدتك في إدارة صحة الجهاز التنفسي:
- ابق دافئًا وطبقات: ارتدي ملابس دافئة لحماية نفسك من الهواء البارد، استخدم طبقات لاحتجاز الحرارة ومنع درجة حرارة جسمك من الانخفاض أكثر من اللازم.
- حافظ على رطوبة جسمك: يمكن للهواء البارد أن يجفف الممرات التنفسية، اشرب الكثير من الماء لتبقى رطبًا وتحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية.
- استخدم أجهزة ترطيب الهواء: تضيف أجهزة ترطيب الهواء الرطوبة إلى الهواء، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا، خاصة في البيئات الداخلية الساخنة، وهذا يساعد على منع الشعب الهوائية من أن تصبح جافة جدًا.
- ممارسة النظافة الجيدة لليدين: اغسل يديك بانتظام لتقليل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي أكثر انتشارا خلال أشهر الشتاء.
- تجنب الدخان والملوثات: ابتعد عن دخان التبغ والملوثات الأخرى، لأنها يمكن أن تهيج الجهاز التنفسي وتؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في تقوية عضلات الجهاز التنفسي وتحسين وظائف الرئة، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أمراض الجهاز التنفسي، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في برنامج تمرين جديد.
- ممارسة تمارين التنفس العميق: الانخراط في تمارين التنفس العميق لتحسين قدرة الرئة وتعزيز وظيفة الجهاز التنفسي بشكل أفضل.
- الحفاظ على جودة الهواء الداخلي: تأكد من التهوية الجيدة في منزلك وتجنب استخدام المواد الكيميائية القوية أو منتجات التنظيف التي قد تهيج الجهاز التنفسي.
- تناول نظام غذائي متوازن: تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، توفر هذه الأطعمة العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة العامة، بما في ذلك صحة الجهاز التنفسي.
- إدارة حالات الجهاز التنفسي: إذا كنت تعاني من أمراض تنفسية موجودة مسبقًا مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، فاعمل بشكل وثيق مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإدارة الأعراض والسيطرة عليها، تأكد من أن لديك خطة عمل جاهزة.
- تمرين التنفس البطني - يتضمن هذا التنفس ملء الهواء في رئتيك بينما تسمح لبطنك بالتمدد والزفير تدريجيًا وإدخال بطنك إلى الداخل، يساعد تمرين التنفس هذا بشكل خاص على التخلص من التوتر حول العضلات الوربية، ويريح الجسم عن طريق خفض ضغط الدم، ويوفر الطاقة لمواصلة نشاط الحياة اليومية.