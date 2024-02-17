طرق وتمارين لإدارة صحة الجهاز التنفسي خلال نهاية فصل الشتاء

هناك أشخاص يصابون بالمرض بسبب تغير الطقس بما في ذلك الإنفلونزا والجيوب الأنفية والبرد والسعال وما إلى ذلك، ومن ناحية أخرى، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المعروفة يواجه المرض الكثير من التحديات مع وظيفة التنفس المنتظمة خاصة في المدن ولكن لا يتعرق حيث لدينا خبير على متن الطائرة لمناقشة المزيد حول وظيفة الرئة وصحة الجهاز التنفسي وكيف يمكن أن تكون تمارين التنفس مفيدة.

سلطت بريا سينغ، أخصائية العلاج الطبيعي الضوء على المخاوف المشتركة التي يواجهها الناس مع معظم أمراض الجهاز التنفسي:

ضيق التنفس (ضيق التنفس).

السعال، وإفرازات البلغم.

فقدان الوزن.

التعب العام.

ألم صدر.

حمى تليها العدوى.

التنفس بصوت عالٍ (أزيز)، وهو أكثر شيوعًا عند المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي والربو.

قالت بريا سينغ: "التنفس هو إحدى الوظائف الآلية للإنسان في حياته، ولكن لم يفكر أحد مطلقًا في الفوائد العديدة للتنفس الواعي على الرئتين وعلى صحة الجهاز التنفسي فوائده ما يلي:

تساعد تمارين التنفس على التخلص من التعب العام.

يوفر الراحة من ضيق التنفس (ضيق التنفس) عن طريق تحسين الأكسجين.

يحسن وظيفة العضلات التنفسية وقوتها.

يساعد في التخلص من الإفرازات والبلغم.

يريح الجسم من خلال خفض ضغط الدم المرتفع ومعدل ضربات القلب.

مؤكدة أن الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء أمر مهم لأن الهواء البارد والجاف يمكن أن يكون له تأثير على الجهاز التنفسي.

واقترحت بريا سينغ بعض النصائح لمساعدتك في إدارة صحة الجهاز التنفسي: