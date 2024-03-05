الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 مارس وأبرز الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم حيث ستحدث تغيرات في الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 مارس الجاري حيث من المتوقع ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على مختلف المناطق كما يشير بيان الأرصاد إلى سيطرة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يتوقع أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وحارًا في جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم المناطق.

 حالة الطقس اليوم

وأشارت التوقعات إلى  احتمال تشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والتي قد تكون قريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا.

وفيما يتعلق بالرياح، تتوقع الهيئة نشاطًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

يُتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حيث يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وحارًا في جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

الشبورة المائية 

قد تظهر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق متفرقة، كالقاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

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فرص أمطار خفيفة

كما هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة،خلال الأيام المقبلة.

نشاط رياح

يُتوقع نشاطًا في سرعة الرياح على فترات متقطعة في مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المتوقع تكرار نشاط سرعة الرياح على فترات متقطعة في جنوب سيناء يوم الأحد المقبل.

كما تهيب الأرصاد من المواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال فترة الشبورة المائية والتي قد تؤثر على رؤية السائقين على الطرق، وكذلك متابعة التحديثات اليومية لتفاصيل الطقس والتوقعات.

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