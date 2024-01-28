الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حتى لا ننسى.. دول دعمت إسرائيل في حربها ضد غزة قبل بيرو

جريدة الدستور

رغم التعاطف العالمي الذي تحظى به القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إلا أن هناك بعض الدول التي ما تزال تعلن الدعم الكامل للكيان الإسرائيلي وتنفي حق الفلسطينيين في أرضهم.

ويوم يلو الآخر، تظهر تلك الدول الداعمة للاحتلال، وتعلن بشكل كامل دعمها للاحتلال الإسرائيلي، بل وتصف ما تفعله بالإبادة الجماعية وتؤيد تلك الإبادة بشكل علني، ومنهم من يبدأ في دعمها بشكل مادي وليس معنوي فقط.

بيرو تسمح لمواطنيها بالمشاركة في الحرب

واتساقًا مع ذلك، كانت جمهورية بيرو هي آخر الدول التي أعلنت ذلك الدعم، وذلك بسبب السماح لمواطني بيرو المشاركة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استنكارها لذلك.

وقالت: «تستنكر وزارة الخارجية بشدة ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية بيرو، وتعتبره خروجًا عن الأعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، الذي تقر من خلاله أنها تسمح لمواطنيها المشاركة في حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأضافت: «وذلك من خلال الجندي الإسرائيلي يوفال لوبيز الذي يحمل الجنسيتين البيروفية والإسرائيلية، كانت تتوقع دولة فلسطين من حكومة بيرو أن تسحب الجنسية من الجنود الإسرائيليين، الذين يحملون جنسيتها ومحاكمتهم، بدلًا من تقديم التعازي لهم بعد مماتهم وتمجيدهم».

ودعت الخارجية في بيانها جمهورية بيرو أن تراجع مواقفها وأن تحدد حاملي جنسيتها الذين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشاركون في ارتكاب إبادة جماعية بحقهم، لسحب الجنسية منهم فورًا والبدء في محاكمتهم على جرائمهم.

ولم تكن جمهورية بيرو هي أولى الدول التي تعلن بشكل عن دعمها العلني للاحتلال الإسرائيلي رغم الجرائم التي يتم ارتكابها في القطاع بشكل متكرر.. فما أبرز تلك الدول؟

صدأ المفتاح لكن الأمل باق.. أصحاب الحق في العودة: باب دارنا سوف يعرفنا (ملف)

الولايات المتحدة الأمريكية

على رأس تلك الدول، كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت دعمها الكامل منذ اليوم الأول للحرب لإسرائيل، وقال وقتها الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمريكا تقف بجانب إسرائيل في رعاية مواطنيها.

وليس الدعم فقط بل أعلنت أمريكا رفضها القاطع لوقف إطلاق النار الكامل في غزة، بل ورفضت تدشين أي هدنة بين حماس وإسرئيل وأي مقترحات أخرى بخصوص وقف إطلاق النيران في غزة.

كندا وبريطانيا

وكانت كندا أيضًا من الدول التي أعلنت دعم إسرائيل بدعوى حقها في الدفاع عن نفسها، بل كانت من ردود الفعل الأولية على ذلك الصراع، وكانت كندا إحدى الدول التي امتنعت عن التصويت على مشروع وقف إطلاق النار.

وأعلنت كذلك بريطانيا دعمها الكامل لإسرائيل وامتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء موقف الدولتين في وقت خرجت فيه تظاهرات عديدة كانت تجوب أوروبا دعمًا للقضية الفلسطينية.

ألمانيا وإيطاليا

وكانت ألمانيا وإيطاليا أولى الدول التي دعمت إسرائيل أمام العالم، وامتنعت عن التصويت أمام الأمم المتحدة، وأعلنت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل، دون النظر إلى المجازر التي يتم ارتكابها في القطاع.

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فرنسا

وكذلك فرنسا، كانت من الدول التي دعمت إسرائيل بشكل علني، على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كتب على موقع "تويتر": "في غزة، يجب التمييز بين حماس والسكان المدنيين، هناك حاجة إلى هدنة إنسانية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، والسماح باتخاذ إجراءات أفضل ضد الإرهابيين وحق الدفاع عن النفس".

وفي مطلع العام الحالي، أصدرت تلك الدول بيانًا مشتركًا من قبل الزعماء، قالوا فيه أنهم يدعمون: "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وهناك دعم ثابت وموحد لإسرائيل"، ودعوا إلى إدانة عالمية لما يحدث في قطاع غزة.

وهناك بعض الدول التي اتخذت موقف الحياد، منها الصين وروسيا واللاتي لم يعلقا على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك لم يعلنا التأييد لها والتزما الصمت.

txt

القاهرة الإخبارية: إصابة 8 من جنود جيش الاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

txt

سكان قطاع غزة يواجهون قسوة الطقس داخل مخيمات النزوح (فيديو)

غزة العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية جمهورية بيرو الولايات المتحدة الامريكية

مواد متعلقة

القطاع السكني ينهار.. قصف المنازل سياسة إسرائيل في حرب غزة

بعد حديث الرئيس السيسي.. كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات لأهالي غزة؟

ما قصة فصائل المقاومة الجديدة التى دخلت على خط القتال مع حماس؟

طحن علف الحيوانات للحصول على الخبز.. كيف يواجه أهالي غزة أزمة الجوع؟

كيف تهدد عائلات الرهائن المحتجزين في غزة مستقبل نتنياهو؟

تنكيس الجامعات والمدارس.. كيف دمّر الاحتلال قطاع التعليم في غزة؟

تتخطى الـ15 مليار دولار.. من يتحمل فاتورة إعادة إعمار غزة؟

مفقودو غزة.. حكايات من دفتر الحياة الأخرى أسفل الأنقاض

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة