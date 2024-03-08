الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الأرصاد": طقس مستقر اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن طقس اليوم مستقر في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن درجات الحرارة اليوم خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

وأضافت: "نتأثر بكتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، خصوصًا في المحافظات الشمالية".

وأشارت إلى أن الطقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفئ على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وتابعت: "درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع غياب أشعة الشمس، حيث تكون الأجواء باردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر".

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