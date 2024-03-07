مدبولى: الإجراءات التى اتخذتها الدولة أمس مهمة جدًا للإصلاح الهيكلى للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية خلال الفترة الماضية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي مهمة جدًا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية خانقة على مدار عام ونصف العام؛ بسبب الظروف العالمية الكبيرة والعديد من المشكلات والتحديات التي مرت بها الدولة.

وتابع: "توحيد سعر الصرف نقطة شديدة الأهمية، والدولة المصرية كانت تعمل على ذلك على مدار الأسابيع والأشهر الماضية، كنا عارفين كويس جدًا الأزمة والحلول لكي نبدأ نحلها ونخرج، وكنا نعمل كثيرًا للخروج من هذه الأزمة".