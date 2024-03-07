الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كانت أزمة صعبة.. مدبولى يشكر المصريين على تحمل "أعباء غير مسبوقة"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع تحرير سعر الصرف سيكون البنك المركزي قادرًا في أي وقت على تدبير الاحتياجات الدولارية للمواطن والعميل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "كل همنا الفترة المقبلة أن يكون لدينا التوازن ونحققه، نتحدث على مدار أشهر بسيطة أن تكفي الموارد الدولارية مصروفات والتزامات الدولة، لكي لا نعاني من فجوة دولارية أخرى تضطرنا إلى الاقتراض أو ظهور الأسواق الموازية".

وتابع: "من خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرة للانبضاط وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه والإيرادات، لن تكون لدينا أي فجوة".

ووجّه رئيس الوزراء رسالة للمواطنين قائلًا: "الأزمة كانت صعبة علينا كلنا"، موجهًا كل التحية والتقدير للمواطن المصري الذي تحمل أعباء غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

واستكمل: "المواطن سيشعر بنتائج تلك الإجراءات تدريجيًا، من أهمها انخفاض الأسعار وهذا لمسناه في عدد من السلع، لكننا نتحدث عن الخروج الكامل من الأزمة والتعافي"، مشيرًا إلى أن كل الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن التعافي يحتاج بضعة أشهر لكي يعود الاقتصاد المصري إلى الوضع السليم والصحيح. 

رئيس الوزراء انخفاض الأسعار أسعار السلع الدولار تحرير سعر الصرف

مواد متعلقة

مدبولى: مطمئنون وواثقون فى تدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد

الأكثر قراءة

هبوط تدريجى فى أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

شلل تام فى "السوق السوداء" بعد قرار "التسعير العادل للجنيه"

الأمن العام يضبط هاربين من حبل المشنقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة