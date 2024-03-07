كانت أزمة صعبة.. مدبولى يشكر المصريين على تحمل "أعباء غير مسبوقة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع تحرير سعر الصرف سيكون البنك المركزي قادرًا في أي وقت على تدبير الاحتياجات الدولارية للمواطن والعميل.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "كل همنا الفترة المقبلة أن يكون لدينا التوازن ونحققه، نتحدث على مدار أشهر بسيطة أن تكفي الموارد الدولارية مصروفات والتزامات الدولة، لكي لا نعاني من فجوة دولارية أخرى تضطرنا إلى الاقتراض أو ظهور الأسواق الموازية".

وتابع: "من خلال عودة سوق العملة الصعبة مرة أخرة للانبضاط وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه والإيرادات، لن تكون لدينا أي فجوة".

ووجّه رئيس الوزراء رسالة للمواطنين قائلًا: "الأزمة كانت صعبة علينا كلنا"، موجهًا كل التحية والتقدير للمواطن المصري الذي تحمل أعباء غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

واستكمل: "المواطن سيشعر بنتائج تلك الإجراءات تدريجيًا، من أهمها انخفاض الأسعار وهذا لمسناه في عدد من السلع، لكننا نتحدث عن الخروج الكامل من الأزمة والتعافي"، مشيرًا إلى أن كل الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن التعافي يحتاج بضعة أشهر لكي يعود الاقتصاد المصري إلى الوضع السليم والصحيح.