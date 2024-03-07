الخميس 07 مارس 2024
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"صناعة النواب": إجراءات الحكومة والبنك المركزى تعطيان ثقة للمواطن والمستثمر

محمد السلاب
محمد السلاب

قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي والحكومة أمس، كلها قرارات إيجابية تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير السلع وانخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "السلاب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن المصانع ستبدأ في توفير المنتجات بانتظام، وتكلفة الإنتاج ستنخفض، مؤكدًا أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي تعطيان المزيد من الثقة بالنسبة للمواطن والمستثمر.

وتابع: "استيراد مليون طن من السكر سيحل أزمة بشكل كبير جدًا، وهناك إجراءات أخرى أيضًا تم اتخاذها من أجل تفادي حدوث أزمة سكر في المستقبل".

محمد السلاب الحكومة البنك المركزي مجلس النواب اكسترا نيوز

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