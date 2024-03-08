مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا يجوز السماح بهجوم إسرائيلى على رفح الفلسطينية

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

وأعلنت "الصحة الفلسطينية"، عن أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدًا و104مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30878 شهيدًا و72402 مصاب منذ السابع من أكتوبر.